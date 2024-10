Un lob génial, une frappe parfaite et une fusée: voici les plus beaux buts de la semaine en Ligue des Champions

La phase de ligue de la Ligue des Champions se disputait cette semaine. Les 36 équipes en lice ont poursuivi leurs parcours et pas moins de 58 buts ont été marqués en deux soirées, mardi et mercredi. Difficile dès lors de faire un choix, mais nous avons malgré tout désigné pour vous la liste des trois plus beaux buts de la semaine.

À lire aussi Sensation en Ligue des Champions: Aston Villa surprend tout le monde et fait chuter le Bayern Munich de Kompany

On commence avec le bijou de Jhon Duran. Le joueur d'Aston Villa a lobé un Manuel Neuer sorti un peu trop loin de ses cages pour inscrire l'unique but du match, offrant une victoire prestigieuse au club anglais. Le lob, tenté de loin, est parfaitement maîtrisé. Christos Tzolis aussi figure dans cette liste. Le Brugeois de 22 ans a marqué d'une superbe frappe enroulée contre le Sturm Graz. Enfin, difficile de ne pas placer le deuxième but de Karim Adeyemi, auteur d'un triplé contre le Celtic (7-1). Une fusée surpuissante placée dans le plafond du but.

La suite de la Ligue des Champions, ce sera après la trêve internationale, avec des matchs prévus les 22 et 23 octobre.