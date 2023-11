Foot: Lens surclassé et éliminé, Arsenal et le PSV qualifiés

Les Sang et Or voulaient croire à l'exploit après avoir terrassé Arsenal à Bollaert, le 3 octobre (2-1). Mais 25 ans après le coup de force réussi face au même adversaire à Wembley (1-0), il n'y a cette fois pas eu de miracle à l'Emirates Stadium pour des Lensois totalement dépassés et surclassés.

Lens a vécu un véritable calvaire sur la pelouse d'Arsenal (6-0) et a dit adieu à ses rêves de qualification pour les 8e de finale de la Ligue des champions, les Gunners et le PSV Eindhoven ayant décroché leur ticket pour le tour suivant, mercredi.

Arsenal est lui assuré de terminer en tête du groupe et accède aux 8es de finale en compagnie du PSV Eindhoven, vainqueur des Sévillans à Sanchez Pizjuan (3-2) grâce à un but de Ricardo Pepi inscrit dans les arrêts de jeu (90e+2).

Dans le groupe C, Naples et son nouvel entraîneur Walter Mazzarri, successeur de Rudi Garcia, devront attendre un peu avant de fêter leur présence en 8e de finale. Le champion d'Italie, 2e, s'est incliné sur la pelouse du Real Madrid (4-2), déjà qualifié et qui va finir premier. Les hommes de Carlo Ancelotti ont encore une fois pu compter sur le prodige anglais Jude Bellingham (20 ans), auteur de son 4e but cette saison en Ligue des champions. Braga et l'Union Berlin ont dans le même temps partagé les points (1-1).

Alors que le Bayern Munich a déjà tué tout suspense dans la poule A, la lutte pour le second strapontin pour les 8es de finale sera âpre jusqu'au bout. Manchester United, qui a pourtant mené 3-1 à la 55e minute, a été incapable de sauvegarder son avantage à Galatasaray (3-3) mais reste en vie en dépit d'une dernière position guère rassurante. Les Mancuniens joueront leur avenir dans la plus prestigieuse des compétitions continentales, le 12 décembre à Old Trafford face au Bayern, tenu en échec à l'Allianz Arena par Copenhague (0-0).

L'Inter, finaliste la saison dernière, et la Real Sociedad n'ont eux pas forcé leur talent dans un groupe D dont ils sont certains d'occuper les deux premières places. Les Milanais ont encaissé trois buts de Joao Mario avant de cravacher pour revenir au score à Benfica (3-3) et les Espagnols n'ont pas fait mieux que 0-0 à domicile contre Salzbourg.