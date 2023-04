Milan-Naples: "Rafa" ou "Kvara"? La C1 pour départager les as de Serie A

Le bolide de l'AC Milan Rafael Leao contre le dribbleur de Naples Khvicha Kvaratskhelia: le quart de finale 100% italien de la Ligue des champions va opposer mercredi à San Siro les deux attaquants les plus créatifs de Serie A.

"Je suis un fan de lui. J'aime ce qu'il fait sur le terrain, il me ressemble un peu. Il fait une grande saison", a confié "Rafa" au sujet de "Kvara", auteur de 14 buts et autant de passes décisives, toutes compétitions confondues.

Le Portugais de 23 ans est ressorti de ce match avec un moral regonflé après deux mois et demi sans marquer et sous le bras le maillot N.77 de la pépite géorgienne, son alter ego sur l'aile gauche à Naples, âgé de 22 ans.

Quasi-inconnu quand il a débarqué l'été dernier du Dinamo Batumi, "KK" a très vite fait oublier le capitaine Lorenzo Insigne, parti au Canada. Il a mis le stade Maradona dans sa poche, puis toute l'Italie, avec sa technique, son sens du dribble et du but mais aussi son énergie inépuisable pour presser et se replier.

- "Baisses de concentration" -

Leao, grand artisan du scudetto des Rossoneri la saison dernière, est un peu moins en vue depuis le Mondial-2022. Mais il s'est peut-être réveillé au meilleur moment avec son doublé à Naples, où il a retrouvé d'un coup sa vitesse et sa justesse technique.