Marouane Fellaini et Shandong Taishan battus à Zhejiang

Après une première mi-temps sans le moindre but, a formation locale a ouvert le score grâce à Nyasha Mushekwi, ancien joueur d'Ostende peu après l'heure de jeu (68e). Il a fallu moins de dix minutes à Shandong pour égaliser sur un penalty transformé par Cryzan (76e).

Cependant, dans le temps additionnel, Zhejiang, via Zhang Jiaqi, a pris un avantage définitif au score et a ainsi privé Fellaini et ses coéquipiers d'un point à l'extérieur.