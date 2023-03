Pedri et Gerard Moreno forfaits avec l'Espagne, Yeremy Pino et Borja Iglesias en renfort

Luis de la Fuenta, le sélectionneur de l'Espagne, a dû opérer à deux changements dans sa sélection en vue des premiers matches de qualification pour l'Euro 2024. Pedri (FC Barcelone) et Gerard Moreno (Villarreal) sont blessés et remplacés par Yeremy Pino (Villarreal) et Borja Iglesias (Real Bétis).