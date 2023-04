Pour Mathew Ryan et l'AZ, "il ne faut pas être inquiet" avant d'affronter Anderlecht

Quatrième du classement d'Eredivisie à six journées du terme, l'AZ n'a empoché qu'un point sur ses trois dernières sorties et est virtuellement hors de la course au titre. "En championnat, les derniers matchs n'ont pas tourné en notre faveur, ces derniers temps. Mais nous passons à autre chose", a-t-il relativisé.

L'ancien portier brugeois, arrivé cet hiver de Copenhague à Alkmaar, retrouvera notamment un ancien coéquipier, Lior Refaelov. "Je ne lui ai pas parlé, mais cela fera plaisir de croiser un ancien coéquipier. Ce sera un rival demain, et mon but et de faire au mieux pour l'AZ. Mais c'est un bon joueur, et il faut respecter l'adversaire."

En effet, Mathew Ryan est familier des derniers exploits anderlechtois. "Ils ont battu Villarreal pour arriver ici, ce qui est remarquable. Mais je demeure confiant que nous puissions obtenir un résultat." Le bilan de l'Australien est cependant sans appel au Parc Astrid: quatre défaites, un match nul et douze buts encaissés en cinq confrontations. "Ce sont des matchs difficiles, mais c'est le football et je suis excité de rejouer ici", a-t-il conclu.