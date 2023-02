Reims continue sa remontée: 4-0 Troyes

Marshall Munetsi (10e, 1-0), Myziane Maolida (44e, 2-0) et Folarin Balogun (50e, 3-0), le meilleur buteur de la Ligue 1 avec 15 buts, avaient mis à l'abri des Champenois, qui ont alourdi le score par Jens Cajuste (82e, 4-0). Au classement, Reims, toujours invaincu en championnat depuis la prise de fonction de Will Still, se retrouve en 9e position (33 points) et l'Estac est 16e (19 points).

Strasbourg a subi une nouvelle défaite en déplacement 2-0 à Lille. Matz Sels a été surpris à deux reprises par Jonathan David (23e sur penalty, 28e). Au classement, les Alsaciens restent 17e et premiers descendants (18 points). Le LOSC a profité de la défaite de rennes pour lui prendre la 5e position (41 points).