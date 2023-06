Silvio Berlusconi, figure centrale du grand AC Milan et de l'envol de Monza

Silvio Berlusconi a été président de l'AC Milan pendant 31 ans, de 1986 à 2017. Sa présidence a été marquée notamment par deux titres européens conquis sous l'ère d'Arrigo Sacchi qui, dans le sillage du trio néerlandais Rijkaard-Gullit-Van Basten, a développé un jeu chatoyant s'offrant la Coupe d'Europe des clubs champions en 1989 et 1990.

Sous sa présidence, l'AC Milan remportera huit de ses 19 titres de champion d'Italie (1988, 1992, 1993, 1994, 1996, 1999, 2004 et 2011) et cinq de ses huit sacres en Ligues des champions (1989, 1990, 1994, 2003 et 2007), auxquels il faut ajouter une Coupe d'Italie en 2003.