Simion Michez file au Slavia Prague où il signe un contrat de quatre ans

"Ce jeune défenseur se distingue principalement par sa maturité technique, son explosivité et sa rapidité, grâce auxquelles il peut travailler efficacement sur l'aile, dribbler ses défenseurs et se créer des occasions au rayon offensif", se réjouit le club de la capitale.

Ce joueur d'origine camerounaise a été formé à Anderlecht et était passé dans les rangs d'autres Mauves à l'aube de la saison 2023/2024. Il a inscrit 2 buts - au Cercle et contre Genk - en début de championnat en Jupiler Pro League cette saison (1 passe décisive).

Il va disputer l'Europa League avec le Slavia Prague. "J'ai vu le match contre Lille (en barrage, ndlr) et j'étais là samedi contre Pardubice. "Je pense que le Slavia va me convenir. J'aime ses qualités, je peux peut-être ajouter encore plus de créativité à l'équipe. Je veux jouer vers l'avant", a confié Simion Michez cité par le Slavia. "Je pense que je suis fort mentalement. Je n'ai peur de rien et je recherche le plus haut niveau que je puisse atteindre. C'est une excellente décision pour moi de venir ici."