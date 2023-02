Un ex-employé et agent de sportifs aurait détourné 10 millions à la FN Herstal

(Belga) Jean-Thomas Mayaka - ex-employé au service "achats" de la FN Herstal étant donné que l'intéressé a été licencié pour faute grave la semaine dernière - mais également agent de sportifs, est accusé d'avoir détourné 10 millions d'euros de la société publique, fait savoir Sudinfo dans son édition de mercredi.

Des contrôles internes ont mis en lumière tout un système de détournements qui durait, visiblement, depuis plusieurs années. Aux manettes, un employé du service "achats" de l'entreprise publique, un certain Jean-Thomas Mayaka. Contacté par Sudinfo, le porte-parole de la FN Henri de Harenne confirme l'information. "Nous avons en effet identifié une personne qui avait mis en place un système de détournements et de fausses factures. Cette personne gérait tout ce qui touchait à l'approvisionnement de l'entreprise, au sens large. Elle a été licenciée pour faute grave la semaine dernière et nous avons déposé plainte directement entre les mains d'un juge d'instruction dans la foulée." (Belga)