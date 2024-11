Rallye du Japon: Thierry Neuville s'offre une magnifique remontée et se classe 7ᵉ après la boucle de l'après-midi

Quinzième après la journée de vendredi, marquée par une perte de puissance de son moteur, Neuville a réintégré le top-10, se hissant au neuvième rang, après la première boucle de trois spéciales disputées en matinée.

Le Saint-Vithois a confirmé cette tendance lors du second passage par Mt. Kasagi (16,47 km), Nenoue Kougen (11,6 km) et Ena (22,79 km) dans l'après-midi. Il a ainsi signé le quatrième chrono de l'ES 13, à 5.7 de Tänak, réalisé le meilleur temps, à égalité avec le Français Sébastien Ogier (Toyota), de l'ES 14, et pris la deuxième place de l'ES 15, à 0.1 d'Ogier. En conséquence, il occupe désormais la septième place, à 7:41.4 de Tänak. L'Estonien devance de 36.0 le Britannique Elfyn Evans (Toyota) et de 2:08.9 Ogier.