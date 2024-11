Le Graal pour Thierry Neuville ? Voici les conditions à remplir pour être champion du monde ce week-end

Thierry Neuville disposera de sa troisième et dernière balle de titre à l'occasion du rallye du Japon, 13e et dernière manche du championnat du monde WRC qui commence jeudi. Le pilote Hyundai, 36 ans, est en position de force pour remporter son premier titre mondial après avoir échoué cinq fois à la deuxième place du championnat.

Neuville aurait déjà pu être sacré lors des deux précédents rallyes, au Chili et en Europe Centrale, mais il aurait fallu un concours de circonstances favorables. Le Saint-Vithois avait terminé quatrième et troisième, conservant une avance confortable au classement sur Tänak, désormais son seul rival pour le titre. Il peut enfin décrocher le Graal ce week-end au Japon.

Neuville compte en effet 25 points d'avance sur son équipier estonien Ott Tänak alors que maximum 30 points seront distribués au vainqueur ce week-end au pays du soleil levant. Pour ne pas l'emporter, il faudrait que Neuville soit contraint à l'abandon et que Tänak réalise un week-end quasi-parfait.

Une nouvelle balle de match

Pour ce faire, le Belge devra se méfier d'un rallye rendu piégeux par les conditions météorologiques. "Le rallye du Japon est une course difficile. Le parcours est technique et sinueux, souvent jonché de feuilles mortes, ce qui modifie constamment l'adhérence. C'est traître et dangereux", a résumé Neuville, vainqueur de l'épreuve en 2022. L'année dernière, la journée d'ouverture avait été marquée par de fortes pluies. Neuville avait été surpris après 100 mètres dans la 6e spéciale, terminant hors de la route.

Neuville peut offrir à Hyundai sa première couronne des pilotes. Le constructeur sud-coréen, déjà vainqueur du championnat des constructeurs en 2019 et 2020, espère même réaliser le doublé cette saison puisqu'il compte 15 points d'avance sur son rival japonais Toyota. Le rallye comprendra 21 spéciales, réparties sur quatre jours, dont la Power Stage dimanche à 6h15 (heure belge).

Les conditions à remplir

Scénarios si Neuville termine le rallye :

Neuville termine dans le top 7 (ou mieux)

Points nécessaires : 6 points ou plus.

Peu importe le résultat d’Ott Tänak, Neuville est champion.

Neuville termine entre la 8e et la 10e place

Points marqués : entre 1 et 4 points.

Conditions : Ott Tänak doit marquer 25 points de moins que Neuville (ne pas gagner ou ne pas prendre tous les points de la Power Stage).

Neuville gagne le rallye

Points marqués : 25 (ou 30 s’il remporte la Power Stage).

Champion assuré, quel que soit le résultat de Tänak.

Scénarios si Thierry Neuville abandonne ou ne prend pas de points

Tänak gagne le rallye et la Power Stage

Points marqués par Tänak : 30

Résultat : Tänak devient champion (avance de 5 points)

Tänak gagne le rallye mais ne remporte pas la Power Stage

Points marqués par Tänak : entre 25 et 29.

Conditions pour Neuville: Tänak ne doit pas marquer 25 points ou plus de différence avec lui (gagner sans prendre 5 points de Power Stage peut suffire à Neuville).

Tänak termine 2e ou moins

Points marqués par Tänak : moins de 25.

Résultat : Neuville reste champion même avec 0 point.