Rallye du Japon : journée terminée pour Thierry Neuville, son premier titre mondial en danger

Le premier titre mondial de Thierry Neuville est de plus en plus en danger au rallye du Japon, 13e et dernière manche du championnat du monde WRC. Le pilote de Saint-Vith souffre toujours d'un problème de moteur et pointe à plus de sept minutes de son équipier estonien Ott Tänak, son seul rival pour le titre, au terme de la journée de vendredi.