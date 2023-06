Artuur Peters et Bram Sikkens : "Nous attendons avec impatience la finale de demain"

Vainqueurs de leur demi-finale devant les duos suédois et slovaque,.Artuur Peters et Bram Sikkens se sont qualifiés mercredi après-midi pour la finale A du K2 500m aux Jeux Européens de Cracovie, en Pologne.

Hermien Peters et Lize Broekx se sont qualifiées directement pour leur finale de vendredi en K2 500m. Les messieurs ont dû disputer une course supplémentaire et leur finale est également programmée un jour plus tôt. Mais ils ne craignent pas de ne pas pouvoir récupérer suffisamment. "Nous avons bien manoeuvré et bu un shake de récupération. Nous mangerons tôt et nous nous coucherons de bonne heure. Nous aurons ainsi presque 24 heures pour récupérer. Tout ira bien", a assuré Peters.

"C'est notre quatrième finale A d'affilée après les Championnats d'Europe 2022 et les deux Coupes du monde. Il est temps d'en faire plus", a conclu Sikkens, rappelant qu'ils n'ont pas remporté de médaille jusqu'ici.