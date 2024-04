Barrages NBA: Miami retrouvera Boston en play-offs, la Nouvelle-Orléans passe à l'Ouest

Miami, finaliste NBA l'an dernier, et la Nouvelle-Orléans ont décroché les deux derniers tickets pour les play-offs NBA, lors des derniers matches de barrages gagnés contre Chicago et Sacramento vendredi.

Sans lui, le Heat n'a eu aucun mal à écraser à domicile les Chicago Bulls (112-91), dans la foulée de Tyler Herro (24 points, 10 rebonds, 9 passes) et du rookie Jaime Jaquez Jr. (21 points).

Grand artisan de cette épopée folle, Jimmy Butler s'est blessé mercredi lors de la défaite contre les Philadelphia 76ers en premier match de barrages. Butler (34 ans) souffre d'une entorse du ligament collatéral médial du genou droit, et sa franchise n'a pas annoncé de délai de guérison.

Comme l'an dernier, le Miami Heat a décroché le 8e et dernier ticket pour les play-offs de la conférence Est. En 2023, le Heat avait multiplié les surprises, jusqu'à la victoire contre les Boston Celtics en finale de conférence, avant de tomber en finale NBA face aux Denver Nuggets.

Miami retrouvera dès dimanche les Boston Celtics au premier tour des play-offs.

Les Celtics ont largement dominé la saison régulière (64 victoires - 18 défaites) et voudront prendre leur revanche de la finale à l'Est l'an passé. La tâche s'annonce très difficile pour le Heat, surtout sans Butler, face à un effectif qui s'est encore renforcé l'été dernier avec le pivot letton Kristaps Porzingis et le meneur Jrue Holiday.

. Les Pelicans passent sans Zion