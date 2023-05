"Ça ne sent pas bon": un chien crée le buzz en... pronostiquant parfaitement les résultats des playoffs de la NBA

Son premier essai tombe dans le panier des Lakers (1-0), le second arrive dans celui des Warriors (1-1), et les deux suivant rentrent à nouveau dans celui des Lakers . Ce qui fait donc un score de 1-3 pour les Lakers lors de la série de matchs opposant les deux équipes.

Un précédent historique

Pour rappel, en NBA, les playoffs se déroulent sous forme de série de matchs, et la première des deux équipes à atteindre les 4 victoires se qualifie au tour suivant. Un scénario rare, qui s'est déjà déroulé entre Curry et LeBron en 2016 : à l'époque, LeBron James jouait pour les Cleveland Cavaliers et affrontait les Warriors lors des finales de la NBA. Après avoir été menée 1-3, l'équipe de LeBron est parvenue à inverser la tendance et à remporter le titre de champion en réalisant 3 victoires consécutives.

Selon ce chien qui s'improvise voyant, Stephen Curry accomplira sa vengeance et réalisera une remontée similaire contre son bourreau de l'époque.