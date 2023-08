Ce qui change sur le plan sportif à Budapest

La capitale hongroise ne marquera pas l'histoire comme les Mondiaux de Doha, en 2019 qui avaient vu l'arrivée dans le programme d'une 49e épreuve: le relais 4x400 m mixte, ou ceux d'Eugene où le 50 km marche a été réduit à 35 km.

Néanmoins Ismael Debjani, Ruben Verheyden, Jochem Vermeulen, engagés sur 1.500 mètres, seront ravis d'apprendre qu'il n'y a plus de qualifiés au temps dans leur épreuve. Tous les concurrents seront directement fixés sur leur sort à l'issue de leur course. Jusqu'ici les dernières séries étaient trop avantagées en connaissant les chronos à battre pour entrer au tour suivant. Au Centre National d'Athlétisme de Budapest, il faudra finir dans le top 6 des quatre séries puis des deux demi-finales pour se qualifier. La règle concerne aussi le 5.000 mètres. Robin Hendrix et John Heymans devront figurer parmi les huit premiers d'une des deux séries pour avoir le droit de courir la finale. Là encore la dernière série ne disposera plus d'un avantage comme par le passé.