Challenge Cup: Toulon et Lyon, comme on se retrouve

Et ce, malgré l'absence de deux de leurs meilleurs marqueurs d'essais, le Géorgien Davit Niniashvili et le Fidjien Josua Tuisova, tous deux victimes d'une entorse à la cheville.

Pour le RCT, dont l'armoire à trophées compte trois "grandes" Coupes d'Europe (2013, 2014, 2015) mais pas de titre en Challenge Cup, l'enjeu est de taille, d'autant que les deux clubs sont à touche-touche en Top 14 (Lyon est 4e à 55 points, Toulon 6e avec 52 pts) et qu'une victoire toulonnaise ferait du bien à la confiance.

"Avec Lyon, il y a peut-être une rivalité spéciale (...), un peu plus de tension car c'est un match éliminatoire, mais il ne faut pas non plus trop en faire, a souligné en conférence de presse le capitaine toulonnais Charles Ollivon. Mathieu (Bastareaud, revenu à Toulon en début de saison) a dit que c'était une chance de pouvoir vivre ces moments-là et je crois que tout le monde est d'accord, il faut en profiter".