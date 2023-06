Conscient que les Belgian Cats "c'est le haut niveau", Israël veut relever le défi

Israël estime que, sur papier, elle n'est "pour l'instant pas de taille à rivaliser contre une équipe comme la Belgique". Cela ne veut pas dire que les Israéliennes, qui retrouvent une phase finale pour la première fois depuis 2011, ne vont pas relever le défi jeudi (17h15) face aux Belgian Cats. Surtout chez elles, à Tel Aviv, en ouverture du championnat d'Europe de basket féminin. "On veut gagner tous les matches et rendre notre pays fier", a prévenu Eden Rotberg, capitaine et ancienne joueuse de Liège Panthers.