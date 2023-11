Coupe NBA: fin des poules, Celtics, Bucks, Kings qualifiés en quarts

Les Los Angeles Lakers et les Indiana Pacers avaient déjà validé leur qualification pour les quarts la semaine dernière.

Boston, Milwaukee, New York, Phoenix, Sacramento et la Nouvelle-Orléans se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe NBA, tournoi de mi-saison nouvellement créé, à l'issue de la phase de groupes qui se terminait mardi.

Boston s'est imposé mardi face à Chicago (124-97) avec 30 points de Jaylen Brown et 21 points de Jayson Tatum, de quoi terminer en tête du groupe C après une égalité à trois avec Orlando et Brooklyn, éliminés.

Dans ces rencontres, qui comptent également pour la saison régulière, Milwaukee a pu compter sur son duo de stars Giannis Antetokounmpo (33 points) et Damian Lillard (32 points) pour se débarrasser de Miami (131-124) et terminer invaincu du groupe B.

"Mission accomplie", a lancé Khris Middleton pour les Bucks, qui ont démarré la partie en menant 15-2, avant de laisser le Heat revenir, malgré l'absence de son leader Jimmy Butler (cheville).