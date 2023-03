De Smet et Crestan peuvent briller sur le 800 mètres, mais ils restent concentrés

Eliott Crestan, Tibo De Smet et Aurèle Vandeputte seront les trois Belges en lice sur les séries du 800 mètres aux championnats d'Europe d'athlétisme en salle, jeudi à Istanbul. Crestan et De Smet peuvent prétendre à une bonne place finale, mais ils restent concentrés.

De Smet a fait forte impression début 2023 en réussissant la meilleure performance européenne de l'année sur 800 mètres, améliorant le record de Belgique à 1:45.04. "Je suis impatient de prendre le départ", a expliqué l'athlète de 23 ans à Belga dans l'hôtel de la Team Belgium à Istanbul.

"Que les yeux soient davantage tournés vers moi en raison de mon récent meilleur temps ne me dérange pas vraiment", a-t-il poursuivi. "Je ne suis pas non plus gêné par le fait que mes propres attentes soient plus élevées à cause de ça." Sur ses chances de médaille, Tibo De Smet est resté raisonnable. "Je pars avec de l'ambition mais cela reste à voir. Pour arriver en finale, il faut d'abord être présent lors des séries et confirmer en demi-finale."

Comme De Smet, Crestan a sa carte à jouer. "Je m'attends à des séries de haut niveau, avec un niveau équilibré", a prédit le Namurois de 24 ans, 6e aux Mondiaux en salle 2022. "Tout le monde peut battre tout le monde sur un 800 mètres."

La stratégie sera déterminante pour Eliott Crestan. "Le facteur décisif sera de planifier la course tactiquement. Vous devez être tout de suite à la hauteur si vous vous voulez vous qualifier. Si j'ai une chance de médaille? Difficile à dire. On n'obtient pas une médaille sur commande. Il faut se battre pour l'obtenir et avoir la chance nécessaire."