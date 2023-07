Deux doublés français à Sunderland, Jolien Vermeylen meilleure Belge

Les triathlètes français se sont accaparés les deux premières places des épreuves masculine et féminine de la 6e et avant-dernière manche de World Series Triathlon, samedi à Sunderland, en Grande-Bretagne. Jolien Vermeylen s'est à nouveau montrée la plus performante de la délégation belge en se classant 12e, après une 9e place dans l'étape précédente, mi-juillet, à Hambourg.

Chez les messieurs, Pierre Le Corre s'est imposé au terme des 750 m de natation, 21,3 km de vélo et 5 km à pied. En 54:06, il a devancé au sprint son compatriote et champion du monde en titre Léo Bergère (54:06) et le Néo-Zélandais Hayden Wilde (54:21). Pointé 34e, à 22 secondes de la tête de course avant la dernière discipline, Arnaud Mengal a progressé de 10 places sur les 5 derniers kilomètres pour finir 24e (55:19). Noah Servais est 50e (59:24).

Côté féminin, la victoire est revenue, comme à Hambourg, à la Française Cassandre Beaugrand, en 59:53, devant Emma Lombardi (1h00:11) et l'Allemande Annika Koch (1h00:17). Les 3 représentantes belges, Claire Michel, Valérie Barthelemy et Jolien Vermeylen, figuraient dans un large peloton ayant chassé derrière 7 échappées. Alors que le regroupement allait s'opérer, Claire Michel n'a pu suivre le rythme du peloton. Vermeylen s'est ensuite montrée la plus rapide à pied, terminant 12e, en 1h00:56, à un peu plus d'une minute de la lauréate française. Barthelemy a fini 26e (1h02:30) et Michel 30e (1h02:52).