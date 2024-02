Deuxième titre individuel pour Quadarella et Armstrong, premier pour Hwang, Curzan et Tang

L'Italienne Simona Quadarella (1.500m libre) et l'Américain Hunter Armstrong (100m dos) ont décroché le deuxième titre mondial individuel de leur carrière, mardi, lors des Mondiaux de natation à Doha. Le Sud-Coréen Hwang Sun-woo (200m libre), l'Américaine Claire Curzan (100m dos) et la Chinoise Tang Quianting (100m brasse) ont été sacrés pour la première fois en grand bassin.

Simona Quadarella, 25 ans, a dominé le 1.500m libre en 15:46.99 et décroche un deuxième titre mondial, cinq ans après celui conquis à Gwangju. Vice-championne du monde de la distance en 2023, l'Italienne avait aussi décroché le bronze en 2017. La Chinoise Li Bingjie (15:56.62) a pris la deuxième place et l'Allemande Isabel Gose (15:57.55) la troisième. Alisée Pisane (19e) et Lucie Hanquet (21e) n'ont pas franchi les séries dans cette discipline.

Hunter Armstrong, 23 ans, a remporté le 100m dos en 52.68, devançant de 2 petits centièmes l'Espagnol Hugo Gonzalez. L'Américain avait été sacré sur 50m dos l'an passé et compte aussi trois médailles d'or en relais. Le Grec Apostolos Christou (53.36) a complété le podium.