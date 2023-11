Duyck battu au deuxième tour pour sa première participation: "Ceci dépasse tout"

"Ce fut une toute nouvelle expérience pour moi", a-t-il confié à l'Agence Belga à l'issue de sa journée. "J'avais déjà disputé plusieurs grands championnats dans les catégories de jeunes, mais ceci dépasse tout. J'étais assez détendu, aussi grâce au fait que j'avais Matthias (Casse, ndlr.) comme exemple devant moi. Pouvoir commencer le tournoi en remportant mon premier combat fut également très chouette. Et j'aurais pu gagner le deuxième. Je me sentais bien, je voyais que je pouvais scorer et c'est aussi ce que j'ai fait. Malheureusement, j'ai commis une bête faute et à ce niveau, cela se paie cash. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Cela fait partie de l'apprentissage. Et à moi de faire en sorte que cela ne se reproduise plus."

Une défaite qui a privé Jarne Duyck d'un prestigieux duel en huitièmes de finale contre le Géorgien Tato Grigalashvili (IJF 2), 23 ans, double champion du monde et champion d'Europe en titre. Ce sera pour une prochaine fois.