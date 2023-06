Elien Vekemans à moins d'un centimètre du record de Belgique du saut à la perche

Le record de Belgique U23 de Vekemans est situé à 4m42 depuis deux semaines. Elle l'a donc amélioré d'un seul coup de huit centimètres à Chorzow. Elle livre ainsi la meilleure performance annuelle européenne parmi les Espoirs et sera la favorite des Championnats d'Europe U23 à Espoo, en Finlande, en juillet. Vekemans est également à moins d'un centimètre du record belge de Fanny Smets, signé il y a cinq ans.

"Pendant l'entraînement, j'ai senti que j'étais dedans, donc je n'étais pas vraiment surprise moi-même", a déclaré Vekemans après la compétition. "Mais bien sûr, je suis très heureuse, surtout parce que je le fais ici sur la grande scène. Les circonstances sont différentes ici que lors d'une petite compétition en Belgique. Et je suis quatrième ? Je ne le savais même pas. C'est beau. Au début, je regardais trop les autres, mais finalement j'ai commencé à me concentrer sur moi-même et je suis entré dans ma compétition. Après cela, je n'ai plus regardé la concurrence. Je le ferai aussi aux Championnats d'Europe U23. Mon credo cette année est de ne pas me mettre trop d'attentes et ça marche bien pour le moment."