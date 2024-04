Euroligue féminine: Villeneuve d'Ascq face au mur turc du Fenerbahçe

Une référence aussi à l'asymétrie de moyens --du simple au triple environ-- et donc d'effectif qui dessinent une ascension finale extrême.

"Ils se permettent de ne faire jouer qu'une dizaine de minutes une joueuse comme Marième Badiane, souffle Rachid Meziane à propos de l'internationale française, ça prouve le réservoir."

Quand Villeneuve d'Ascq foule pour la première fois le dernier carré, le pivot belge du "Fener" Emma Meesseman a remporté à elle seule cinq fois la compétition.

- "Si on les laisse s'exprimer, on est morts" -

La meneuse américano-croate Shavonte Zellous a bien vécu une aventure victorieuse avec Galatasaray dans une autre vie, il y a dix ans mais cette nouvelle expérience, "pour les autres, c'est Disneyland", rappelle Rachid Meziane.

"Si on laisse s'exprimer les qualités intrinsèques des joueuses mais aussi le collectif mis en place par Valérie de cette équipe de Fenerbahçe, on est morts", résume celui qui est aussi sélectionneur de la Belgique et donc de Meesseman. "Forcément défensivement, il faut qu'on fasse encore plus d'efforts que d'habitude."

Ses "folles joueuses", hilares quand il leur a dédié son prix d'entraîneur de l'année de l'Euroligue samedi, affichent un aplomb à l'épreuve de toutes les pentes.

"Qui qu'on joue, on les battra. Je n'entre pas sur le parquet en imaginant que je vais perdre ou sans l'ambition de l'emporter", soutient sa meneuse Kamiah Smalls, 18 points vendredi.

"Elles sont dures comme pas possible, confirme à propos des Nordistes l'autre star du +Fener+ Kayla McBride. Beaucoup les donnaient perdantes mais pas moi."

Habité par la foi, ce groupe a un credo: devenir le troisième club français sacré dans la reine des compétitions de clubs en Europe, après Bourges (1997, 1998 et 2001) puis donc Valenciennes (2002 et 2004).

Comme si Mersin, son littoral et ses innombrables tours pouvaient devenir un sanctuaire du basket français.