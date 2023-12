Gregory Wathelet termine 3e du jumping avec Bond, qui l'accompagnera aux Jeux Olympiques

L'Allemand Christian Ahlmann (Mandato vd Neerheide) s'est montré le plus rapide des trois combinaisons sur six ayant signé un parcours sans faute en barrage, en 34.23. Il a devancé le Suédois Henrik von Eckermann (Iliana) de 44/100e et Gregory Wathelet a terminé en 35.23.

Le cavalier belge n'a jamais vu un cheval progresser aussi vite que Bond. Il voit en lui un "digne successeur" de Nevados S, avec qui il avait enlevé le bronze avec l'équipe nationale aux JO de Tokyo, et l'emmènera à Paris. Grâce à sa victoire à Lyon et la 3e place à Malines, Wathelet est presque assuré d'une qualification pour la finale de la Coupe du monde. "Si je m'y qualifie, ce sera avec Ace of Hearts. Bond va se reposer et se préparer pour les Jeux Olympiques."