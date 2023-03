Jef Lettens, gardien des Red Wolves, met sa carrière internationale en pause

Jef Lettens, le gardien de but des red Wolves, se met momentanément en retrait de l'équipe nationale belge de handball. Le joueur l'a annoncé mardi via son compte Instragram, deux jours après la défaite en Grèce et l'élimination de la Belgique dans la course à l'Euro 2024.

"Belgique, cela a toujours été un honneur de te représenter et d'essayer d'être un exemple pour tant de jeunes handballers", déclare Jef Lettens. "Je me suis beaucoup investi pendant 15 ans et je suis très reconnaissant pour tous les beaux moments vécus. Cependant, ces derniers temps, il me faut trop d'énergie pour continuer à être performant et les frustrations prennent le dessus. Par conséquent, je ne peux pas être le joueur que je voudrais être ni apporter ce que je voudrais apporter. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre ma carrière internationale en pause. Je vais me concentrer sur mon club de Toulouse, ma famille et mes amis, afin de trouver la paix pour que tout rentre dans l'ordre. Je veux ainsi retrouver la motivation de défendre une dernière fois vos couleurs", conclut le gardien de 32 ans.

Formé à Hasselt, Jef Lettens évolue à Toulouse depuis 2019. Il est international depuis 2013.