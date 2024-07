JO-2024: malgré un débit élevé, la Seine baignable selon les organisateurs

Partager:

Une Seine conforme aux standards de baignade, malgré une météo toujours maussade et un débit trop élevé: vendredi, les autorités locales ont annoncé de bons résultats de l'analyse de l'eau, à deux semaines pile du début des Jeux olympiques qui prévoit des épreuves dans le fleuve. Le Plan baignade, dans lequel l'Etat et les collectivités franciliennes ont injecté 1,4 milliard d'euros depuis une décennie pour dépolluer le fleuve, avec les JO comme "accélérateur", fonctionne. C'est en tout cas ce que répètent la préfecture d'Ile-de-France et la mairie de Paris depuis les premiers bons résultats d'analyse bactériologique du fleuve, portant sur fin juin.

Vendredi, de nouveaux bons résultats ont été publiés, et ce alors qu'il pleut sur la ville hôte. La météo, dont l'impact sur la qualité de l'eau est essentiel, n'est en effet toujours pas au rendez-vous de l'été. Ni l'un de ses corollaires, le débit, reparti en flèche autour de 550 m3/seconde, contre 450 la veille, alors qu'il se situe normalement l'été entre 100 et 150 m3/s. - Un plan C révélé - En revanche, la teneur du fleuve en bactérie fécale E.Coli, l'une des deux mesurées pour autoriser ou non la baignade, rentre de plus en plus dans les clous.

Entre le 3 et le 9 juillet, le point de prélèvement du pont Alexandre-III, le site olympique, n'a dépassé la norme de 1.000 unités formant colonie (UFC)/100 ml que le mercredi 3. Les autres points de prélèvement ont affiché cinq jours sur sept dans le vert pour Grenelle et Bercy, et six pour le bras Marie. Malgré un débit "trois fois supérieur" à la normale en été, "80% des analyses" sont "conformes aux seuils de la directive européenne", retiennent les organisateurs des JO dans ce bulletin.