JO d'hiver 2030: le CIO débarque à Paris, semaine cruciale pour les Alpes françaises

A huit mois des JO de Paris, le président du CIO Thomas Bach débarque à Paris cette semaine pour une commission exécutive lors de laquelle sera décidée d'écarter ou non la candidature des Alpes françaises pour les JO d'hiver 2030.

C'est d'ailleurs la question qui taraude le microcosme olympique français ces dernières semaines: la France va-t-elle réussir à faire la passe de deux?

Après avoir obtenu l'organisation des JO d'été pour 2024, elle saura mercredi si elle est encore dans la course pour organiser des JO d'hiver six ans plus tard. Une étape décisive.

- "Gros clients" -