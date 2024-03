John Heymans, Chloé Herbiet et Lianne Tian peuvent bénéficier d'un d'un restant de budget

Lianne Tan, 50e joueuse du monde, devrait de son côté disputer les Jeux Olympiques pour la 4e fois de sa carrière. La badiste de 33 ans, 13 fois championne de Belgique, figure au 23e rang actuel du classement olympique sachant que les 35 meilleures au 30 avril seront sélectionnées avec un maximum de huit du même pays.

Limbourgeoise, Lianne Tan est affiliée depuis de nombreuses années déjà la ligue francophone, "qui avait introduit un dossier, mais l'enveloppe budgétaire ne nous permettait pas d'accéder à la demande", a poursuivi Jérémy Solot. "Pour John Heymans et Chloé Herbiet, leur cas est un peu différent. Ils ont réalisé en cours de route les critères pour Paris, on était en contact avec eux et on a pu les aider."

Ils sont désormais 86 sportifs de haut niveau, à des degrés divers, soutenus par l'Adeps.