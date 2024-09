Jonathan Sacoor 3e du meeting de Rovereto sur 400 m, Elie Bacari 4e sur 110 m haies

Jonathan Sacoor s'est classé 3e de la course sur 400 m du meeting de Rovereto, mardi en Italie. Le membre des Belgian Tornado a couru la distance en 45.33, terminant derrière le vainqueur brésilien Matheus Lima (44.99) et le Jamaïcan Zandrion Barnes (45.30).

Le record personnel de Sacoor sur 400 m est de 44.98, depuis l'Euro d'athlétisme à Rome en juin dernier. Aux Jeux Olympiques, il a participé avec les Belgian Tornados au relais 4x400 m et à un nouveau record de Belgique, aux côtés de Kevin et Dylan Borlée et Florent Mabille. Le relais belge avait fini au pied du podium. Individuellement, Jonathan Sacoor avait fait une croix sur les repêchages pour privilégier le 4x400.

Le Palio Citta' della Quercia a également vu Elie Bacari terminer 4e sur le 110 m haies. En 13.61, il a vu le Jamaïcain Orlando Bennett, 7e des derniers Jeux Olympiques, s'imposer en 13.45, 1/100e devant l'Américain Cordell Tinch. Le Cubain Roger Iribarne (13.54) a fini 3e. Le record de Bacari, qui a participé aux derniers JO, reste de 13.38.