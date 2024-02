Judo: Riner vise un nouveau record à Paris, en préambule olympique

Qui d'autre que le plus grand judoka de l'histoire pour dominer "le plus grand tournoi du monde"? Rendu d'autant plus incontournable en cette année 2024, le rendez-vous de Paris pourrait fêter sa 50e édition avec un nouveau recordman de luxe.

Après avoir égalé Lucie Décosse avec un septième titre l'année dernière, le triple champion olympique (2012 et 2016 chez les +100 kg, 2021 par équipes) peut dépasser sa compatriote ce week-end. Audrey Tcheuméo (-78 kg) et Clarisse Agbegnenou (-63 kg) visent elles un septième sacre.

C'est que le mastodonte français se fait rare. Il n'a plus combattu en individuel depuis les Championnats du monde en mai dernier à Doha, où il avait conquis un onzième titre record.

Depuis son bronze olympique en 2021, Riner n'a pris part qu'à trois compétitions individuelles, qu'il a toutes remportées : le Grand Slam de Budapest 2022, celui de Paris en 2023 puis les Mondiaux.

Attendu à Abu Dhabi fin octobre, il avait déclaré forfait en raison d'une lésion à un genou insuffisamment cicatrisée.

Il avait ensuite retrouvé les tatamis avec ses coéquipiers du PSG pour la Ligue des champions par équipes début décembre. A Zagreb, il avait signé trois victoires en autant de combats.

- "Propre fonctionnement" -

Son statut de légende encore en activité fait de lui un athlète à part. Avec une préparation qui va avec, observe Baptiste Leroy, entraîneur de l'équipe de France masculine.

Le programme fixé par le coach des Bleus pour 2024 est d'enchaîner entre "quatre à six compétitions" d'ici les Jeux, pour engranger de la confiance et des points au ranking olympique. Le but est d'arriver dans les huit premiers, avoir le statut de tête de série et ainsi s'offrir un meilleur tirage au sort aux Jeux.

Mais "Teddy a son propre fonctionnement, il se connaît par cœur, et s'il n'est pas tête de série ce n'est pas très grave", assure Baptiste Leroy. "Ce sera lui que les étrangers ne voudront pas prendre. Il a une telle marge qu'il peut se le permettre".

"En deux ou trois compétitions, il peut revenir à son meilleur niveau", poursuit-il. "Les autres n'ont pas cette marge donc il faut faire plus de compétitions".

"Chacun sa stratégie", appuie Leroy, conscient de la quête hors norme de Riner: le Français vise un troisième titre olympique en individuel, un exploit jusque-là seulement réalisé en poids légers par le Japonais Tadahiro Nomura (1996, 2000 et 2004).