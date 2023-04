Kevin Hesbois cède deux places à l'Alps de Las Castillas

Le Malinois de 32 ans a réalisé un deuxième tour en cinq sous le par après sept birdies et deux bogeys. Avec un score total de 133 coups, Hesbois a perdu deux places et termine la deuxième journée à la neuvième place. Sur les 18 trous, il compte quatre coups de plus que l'Espagnol Borja Martin et le Néerlandais Kiet Van der Weele, qui partagent la tête du classement.