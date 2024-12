Des centaines de millions d'euros: un joueur de baseball signe le plus gros contrat de l'histoire du sport

Le joueur de baseball Juan Soto jouera désormais pour les New York Mets, après avoir défendu les couleurs des Yankees de New York. Il a signé le plus gros contrat de l'histoire du sport.

Juan Soto (26 ans) a apposé sa signature sur un contrat de 15 ans, dont le montant s'élève à 765 millions de dollars (726 millions d'euros) et pourrait atteindre plus de 800 millions de dollars (755 millions d'euros) grâce à d'éventuels bonus. Il s'agit du plus gros contrat de l'histoire du baseball américain, mais aussi du contrat sportif le plus cher de l'histoire, selon les médias sportifs américains.