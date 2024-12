3 jours de plus, des objectifs ambitieux et... une raquette en or: le Brussels Premier Padel dévoile ses plans pour 2025

Cela n'empêchera pas l'élite mondiale de s'affronter dans un cadre exceptionnel, sous l'égide des deux fédérations belges reconnues par la FIP. "Pour moi, c'est un rêve", nous confie Vincent Laureyssens, l'Executive President du tournoi, interrogé par Quentin Bayet. "C'est devenu un des plus beaux tournois du monde que tout le monde reconnaît", se réjouit-il ensuite.

Du 19 au 27 avril 2025, la Gare Maritime deTour&Taxis accueillera la première étape européenne du Championnat du monde Premier Padel. Plus de 70 000 visiteurs sont attendus, avec déjà 30 000 billets réservés pour le court central. Malgré une proposition de la Fédération Internationale de Padel (FIP) et Premier Padel pour élever la catégorie du tournoi en P1, les organisateurs ont choisi de maintenir la catégorie P2, en raison de contraintes budgétaires.

Les organisateurs ont annoncé que trois courts seront acessibles, déjà dès les qualifications du samedi, L'objectif est clair: battre les 60.000 visiteurs de l'an dernier. "Les objectifs cette année, c'est 70 000 visiteurs, dont 30 000 tickets pour le central. On veut monter en puissance, nous avons trois jours de tournoi en plus, ce qui devrait vraiment augmenter la visibilité", détaille le responsable.

Une raquette en or

Une nouveauté inspirée du tennis fera aussi son apparition cette année.Une raquette en or 18 carats, d’une valeur de 50 000 €, a été conçue par l’artiste Glenn Bracke. Elle sera attribuée à tout joueur ou joueuse remportant le tournoi trois fois en cinq ans, les compteurs démarrant au 1er janvier 2025.

"On passe d'une raquette en bronze à une raquette en or de 50.000 euros", raconte Vincent Laureyssens. "Il faudra gagner trois éditions sur cinq ans pour la gagner, comme dans le temps quand on avait le Diamond Awards au tournoi de tennis d'Anvers", précise-t-il ensuite. Après avoir mis en avant l’Atomium en 2024, l’événement 2025 s'inscrira dans l’esthétique de l’Art nouveau. La Gare Maritime, joyau architectural bruxellois, sera sublimée par cette nouvelle identité visuelle, renforçant encore l’attractivité du tournoi. Les matchs débuteront dès le 19 avril avec les qualifications.