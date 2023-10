Kimeli s'impose à Roulers au sprint face à son compagnon d'entraînement Robin Hendrix

Un quintette est longtemps groupé sur le parcours du Schiervelde. En plus de Kimeli et Hendrix, Guillaume Grimard, Nicolaï Saké et Marco Vanderpoorten le composaient. C'est ce dernier qui décrocha le premier. Grimard a chuté dans l'avant-dernier tour, mais il a réussi à revenir et a finalement terminé 3e devant place à Saké, à 5 secondes de Kimeli.

La victoire de Kimeli témoigne qu'il semble prêt pour les Championnats d'Europe de Bruxelles le 10 décembre, où il doit défendre sa médaille de bronze de l'année dernière à Turin. Grimard reste en tête du classement. Pieter-Jan Hannes a déçu à Roulers avec une onzième place. Il veut participer aux championnats d'Europe, mais pour cela il doit se classer dans les six premiers aux championnats de Belgique de Hulshout dans trois semaines.