La Belgique tête de série pour le tirage au sort des qualifications de l'Euro 2025

Les Belgian Cats ont été versées dans le Pot 1 avec l'Espagne, la France et la Serbie. Les nations du Pot 1 se retrouveront dans un groupe avec des équipes du Pot 4 (Lettonie, Ukraine, Croatie et Pologne), du Pot 5 (Lituanie, Portugal, Israël et Pays-Bas- et du Pot 8 (Macédoine du Nord, Irlande, Autriche et Azerbaidjan).

Les huit vainqueurs de groupe et les quatre meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase finale de l'Euro, qui se déroulera dans quatre pays (République tchèque, Allemagne, Italie et Grèce).