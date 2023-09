La Colombie continue de dominer les championnats du monde

Les patineurs de vitesse à roulettes de Colombie, du Guatemala et d'Italie ont remporté les titres sur la distance la plus courte (100m) lors des championnats du monde de roller samedi à Vicence en Italie. L'Italien Vincenzo Maiorca et la Colombienne Geiny Pajaro ont triomphé chez les seniors. Le meilleur temps a été réalisé par Maiorca en 9.703 secondes.