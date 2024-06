La confirmation de Verheyden, le repêchage de Vermeulen, la lucidité de Debjani

"A Budapest (aux Mondiaux 2023) j'avais atteint les demies, ce sera ma première finale ici. C'est une confirmation. Tout sera possible. Jakob Ingebrigtsen sera sûrement devant mais pour le reste c'est ouvert. Je pourrais être 5e, 6e, 7e et aussi être content avec une 8e place en fonction du scénario."

Grand malchanceux Jochem Vermeulen a été pris dans une chute à l'entame du dernier tour de la seconde série alors qu'il était en bonne position."Je me trouvais où je devais me situer, peut-être un peu trop à l'intérieur, ça poussait, tirait et il y a eu une manoeuvre kamikaze pour essayer de passer... Je suis reparti avec 20, 30 mètres de retard, le top 6 n'était plus possible." Il a fini 8e en 3:40.21.