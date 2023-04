La Gantoise aussi qualifiée pour les play-offs après son succès 2-4 au Watducks

Après le Léopold et le Dragons, déjà assurés des demi-finales, la Gantoise s'est également qualifiée pour les play-offs en allant battre le Waterloo Ducks 2-4, dimanche, au terme de la 19e journée de l'ION Hockey League. Alors qu'il reste 3 journées et 9 points à prendre avant la fin du championnat régulier, les Canards waterlootois gardent toutefois la main sur la 4e place, synonyme de qualification pour les demies, avec 4 points d'avance sur les champions sortants du Racing, qui ont laissé échapper 2 unités en partageant 2-2 avec le Daring.

Le duel au sommet entre le Watducks et Gand est resté longtemps indécis. Après le but d'ouverture sur pc d'Antoine Kina (18e), Blaise Rogeau a remis les deux équipes à égalité 10 minutes avant le repos (25e, pc). Guillaume Hellin a redonné l'avantage aux hommes de Pascal Kina (43e), mais à nouveau Rogeau a relancé le suspense en fin de 3e quart-temps (51e, pc). C'est finalement un doublé de Timothée Clément qui a permis aux Buffalos d'assoir leur victoire en toute fin de rencontre (58e pc et 70e).

Au classement le Léopold, facile vainqueur 8-1 de Louvain, avec 52 points, est certain de décrocher le 1er des 3 tickets EH réservé au vainqueur du championnat linéaire, tandis que le Dragons, surpris 2-3 dimanche par l'Orée, reste en lutte avec Gand (41) pour la 2e place. La prochaine journée d'un double week-end, dimanche et lundi prochain, risque déjà d'être décisive pour la 4e place puisque le Waterloo Ducks (36 pts) reçoit dans ses installations le Racing (32), avec en cas de victoire l'accès aux play-offs pour les joueurs de Jean Willems.