Le Britannique Alex Yee s'impose à Abou Dhabi, Jelle Geens 37e

Jelle Geens, pourtant en tête de la course avant d'entamer la course à pied, sa discipline de prédilection, a terminé à une modeste 37e place la manche d'ouverture des World Series de triathlon (WTS), vendredi à Abou Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Le Britannique Alex Yee s'y est imposé, devant le Portugais Vasco Vilaca et le Brésilien Manoel Messias. L'autre Belge engagé, Noah Servais, s'est classé 50e.

Disputée sur distance sprint (750 m de natation, 20 km de vélo et 5 km de course à pied), l'épreuve a connu son dénouement après la 2e transition. Jusque-là, toutes les tentatives d'échappée ont échoué. Jelle Geens, 29 ans, a déposé sa machine en tête de l'important peloton de triathlètes où figurait également Noah Servais, mais a vite dû rentrer dans les rangs. Vainqueur de la course en 2021, le Belgian Hammer, orphelin de son coéquipier Maarten Van Riel qui se remet d'une blessure, a couru les 5 km en 16:13, soit près de 2 minutes plus lent que Yee (14:26).

Le médaillé d'argent des JO de Tokyo, a lâché un à un ses adversaires pour s'imposer, en 52:53, avec 6 secondes d'avance sur Vilaca (52:59) et 13 secondes sur Messias (53:06). Le champion du monde en titre, le Français Léo Bergère, a pris la 6e place (53:15), derrière ses compatriotes Vincent Luis, 4e (53:11), et Dorian Coninx, 5e (53:14). Noah Servais a dû se contenter de la 50e place (55:56).

Plus tôt dans la journée, l'épreuve féminine a été remportée par la Britannique Beth Potter, devant sa compatriote Sophie Coldwell et l'Américaine Taylor Spivey. Calire Michel est 14e, Jolien Vermeylen 48e et Valérie Barthelemy 56e. La 2e manche WTS est programmée le 13 mai à Yokohama, au Japon.