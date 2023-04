Le Croate Ivica Skelin est le "Coach de l'année"

Ivica Skelin a été élu coach de basket de l'année en Belgique, lundi soir lors des BNXT Awards, attribués à Aartselaar, par un jury composé de collègues coachs, de capitaines d'équipe et de journalistes. Son équipe, Anvers Giants, a déjà remporté la Coupe de Belgique cette saison et occupe la première place du classement de l'ensemble de la compétition BNXT (Belgique et Pays-Bas).