Le Japonais Shoma Uno conserve son titre

Avec un score de 301,14 points, Uno, 25 ans, a devancé le Sud-Coréen Cha Junhwan (296,03), 21 ans, et l'Américain de 18 ans Ilia Malinin (288,44).

Loena Hendrickx a décroché la médaille de bronze (210,42). Nina Pinzarrone a pris elle la 11e place (191,78) et Jade Hovine, éliminée après le programme court, la 26e.

Le triomphe japonais est accentué par le succès de Riku Miura et Ryuichi Kihara sacrés vendredi dans l'épreuve de couples.

En l'absence des patineurs russes, toujours exclus en raison de la guerre en Ukraine, ils ont devancé les champions du monde sortants, les Américains Alexa Knierim et Brandon Frazier, et les Italiens Sara Conti et Niccolo Macii, champions d'Europe en titre.