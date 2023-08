Le nageur australien Kyle Chalmers disputera probablement ses derniers JO à Paris

Les Jeux de Paris seront les troisièmes de la carrière de l'Australien. En 2016 à Rio, il avait remporté l'or sur le 100m nage libre en plus de deux médailles de bronze sur les relais 4x100m nage libre et 4x100m quatre nages. À Tokyo en 2021, il avait pris la médaille d'argent sur le 100m nage libre derrière l'Américain Caeleb Dressel.

"J'aurai 26 ans l'année prochaine et cette année je suis déjà souvent le plus vieux. Il y a des garçons nés en 2003 ou en 2004 qui sont au top maintenant. Je deviens vieux et je serai prêt pour le prochain chapitre de ma vie. Les Jeux de Paris seront probablement mes derniers même si on ne sait jamais. Je serai peut-être présent à Brisbane en 2032, si mon corps et mon esprit le permettent."