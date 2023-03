Les Belgian Tornados champions d'Europe, leur 17e médaille internationale

La France est 2e en 3:06.52. Les Pays-Bas complètent le podium en 3:06.59

Dans une finale unique, placé au couloir 6, Dylan Borlée, Alexander Doom, Kevin Borlée et Julien Watrin, dans l'ordre, ont décroché une 17e médaille, en 31 finales dans les grands championnats internationaux.

Julien Watrin, médaillé d'argent sur 400m la veille avec un nouveau record de Belgique (45.44), a parachevé un travail entamé par Dylan Borlée, malgré un souci au 300m.

Alexander Doom était bien au poste après avoir ressenti une contracture aux ischios la veille, le poussant à déclarer forfait pour la finale du 400m individuel la veille. Il a passé le témoin en 2e position à Kevin Borlée qui a rattrapé le retard face à l'Espagnol Lucas Bua, mettant Watrin sur orbite.

Champions du monde en salle l'an dernier à Belgrade, les Belgian Tornados, 4e à Torun il y a deux ans à l'Euro indoor en Pologne, ont coutume de dire que la salle prépare leur été. Elle lui avait déjà rapporté deux titres européens en salle en 2019 à Glasgow et en 2015 à Prague, l'argent à l'Euro de Belgrade en 2017, le bronze à Paris en 201, l'argent aux Mondiaux de Doha en 2010 et le bronze aux Mondiaux de Birmingham en 2018, là où ils avaient signé, le 4 mars, le record de Belgique indoor en 3:02.51.

C'est la 4e médaille belge à Istanbul après l'or et le bronze pour Nafissatou Thiam et Noor Vidts au pentathlon et Julien Watrin en argent sur 400m.