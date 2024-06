Les Belgian Tornados se qualifient pour la finale du 4x400 m

Alexander Doom, champion d'Europe du 400 m lundi, et Jonathan Sacoor, 4e de la finale, ont tous les deux été préservés en vue de la finale prévue mercredi à 21h17.

Florent Mabille, Robin Vanderbemden, Christian Iguacel et Dylan Borlée ont couru en 3:01.09 pour prendre la deuxième place de la seconde série derrière la France (3:00.77). La Pologne a pris la 3e place en 3:01.31 avant d'être disqualifiée

La Grande-Bretagne, l'Italie et la Hongrie, les trois premiers de la première série et l'Espagne et le Portugal, les deux meilleurs temps, sont les autres qualifiés pour la finale. Les Pays-Bas, de leur côté, ont déposé réclamation.

Il s'agit de la 34e finale internationale des Tornados qui tenteront de terminer pour la 20e fois sur le podium et de remporter un quatrième titre européen après 2012, 2016, 2018. En 2022, ils avaient dû se contenter de l'argent derrière la Grande-Bretagne à Munich.