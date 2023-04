Les joueuses belges ne visent rien de moins que le titre à Helsinki

L'équipe nationale féminine de squash s'en ira à Helskini avec de l'ambition, pour y disputer l'Euro de squash par équipes du 26 au 29 avril. L'équipe formée par les soeurs Nele et Tinne Gillis, ainsi que Chloé Crabbe et Marie Van Riet, veut devenir championne d'Europe.

Mardi prochain, les Belges se mettront en route vers la capitale finlandaise, un jour avant le début de la compétition. '"Chaque année, j'ai hâte de représenter la Belgique à l'Euro", a déclaré Nele Gillis. "D'habitude, tous nos tournois sont individuels. C'est une tout autre dynamique, mais il est spécial de se battre ensemble pour un objectif, celui de remporter le titre. Nous ne pourrions être satisfaites de moins. Je crois que notre équipe est assez forte pour rendre cela possible."

Sa soeur, Tinne Gilis, est également impatiente de joueur l'Euro. "C'est l'un de mes tournois préférés. L'ambiance collective à l'Euro est toujours spéciale. J'ai une équipe entière derrière moi lors de mes matchs, et cela me donne une motivation supplémentaire pour tout donner. C'est toujours un honneur de jouer pour mon pays. On y va pour gagner, cette année."