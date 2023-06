L'Espagne en finale contre la Belgique ou la France

Les Espagnoles, emmenées par Alba Torrens auteure de 27 des 69 points de son équipe, ont disposé en demi-finales de la Hongrie, invitée surprise dans ce dernier carré, sur le score de 69 à 60.

Si Maria Conde (épaule) n'a pa joué, Maite Cazorla (6 assists) et Paula Ginzo ont ajouté 16 et 10 points pour une formation espagnole poussée dans ses retranchements par la Hongrie où Agnes Studer (5 rebonds, 5 assists) et Cyesha Goree ont terminé avec respectivement 13 et 12 unités. Reka Lelik, qui jouait à Castors Braine la saison dernière, a inscrit 4 points.