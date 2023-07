L'Euro, "un tournoi extrêmement difficile à gagner" pour Michel van den Heuvel

"Gagner l'Euro est notre objectif", a confié le sélectionneur Michel van den Heuvel lundi lors de la conférence de presse de présentation de sa sélection. "Mais nous devons aussi être conscients que nous devons battre quatre pays du top en huit jours. Nous débutons contre l'Angleterre, qui peut gagner une médaille à Paris, puis nous affrontons une jeune équipe d'Espagne qui progresse et nous n'aurons ensuite pas le droit à l'erreur contre l'Autriche."

Ensuite, un probable duel face à l'Allemagne, championne du monde en titre, ou les Pays-Bas, champions d'Europe en titre, attend les Red Lions en demi-finales. "Ce sont des matches que vous pouvez gagner dans un bon jour mais aussi les perdre. Nous avons récemment perdu deux fois contre les Pays-Bas en Pro League. Ils ont un jeu dynamique et physique mais nous avons beaucoup appris de ces matches et sommes prêts à afficher un autre visage. L'Allemagne aura l'avantage de jouer à domicile et peut compter sur des joueurs fantastiques. L'Euro est un tournoi extrêmement difficile à gagner. Mais si nous sommes en forme au bon moment, nous pouvons gagner le tournoi."